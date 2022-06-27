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الإثنين، 27-06-2022 10:08 ص

مصدر: أسعار تذاكر مهرجان جرش بين ٥ دنانير و ٢٠ ديناراً

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الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

 

أكد مصدر في نقابة الفنانين الأردنيين أن مهرجان جرش سيمتاز هذا العام بانخفاض اسعار التذاكر، لحضور أبرز الفعاليات المقامة فيه.اضافة اعلان


وقال المصدر لـ "الوكيل الإخباري" إن أسعار التذاكر لحضور الفنانين العرب يتراوح بين 15_20 دينارا، مضيفا أن سعر التذكرة لحضور الفنانين الأردنيين 5 دنانير فقط.

وأضاف ان أبرز الفنانين الأردنيين المشاركين في فعاليات مهرجان جرش في دورته الـ 36 هم: ديانا كرزون، عمر العبداللات، حسين السلمان، حمدي المناصير، عيسى الصقار، أحمد عبندة، اللوزيين.

وينطلق مهرجان جرش في دورته الـ 36 في 28 تموز حتى 6 آب 2022 في حين من المتوقع ان يشهد المهرجان هذا العام مشاركة العديد من الفنانين العرب منهم عاصي الحلاني ، وتامر حسني ، ومروان خوري .

 




 

 


 

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