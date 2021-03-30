مصدر حكومي يكشف الإجراءات التخفيفية على الأردنيين

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد مصدر حكومي أن الحكومة تعتزم الإعلان عن الإجراءات التخفيفية خلال اليومين القادمين ، من خلال إيجاز صحفي.

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ولفت المصدر ، الثلاثاء لـ"الوكيل الإخباري" أنه تم وضع خطة اقتصادية واضحة ، شأنها التخفيف على المواطنين، جرّاء جائحة كورونا ، خاصّة في ظلّ القرارات الصارمة.

وعن أهم المحاور والإجراءات التي سيتم الإعلان عنها ، فقد أوضح أنها تتعلّق بتنشيط القطاعين الاقتصادي والتجاري ، والتسهيلات البنكية، والمساهمة في التخفيف من الأضرار على القطاع السياحي .

" برامج الدعم النقدي للمستحقين ، والقطاعات الأكثر تضرّرا سيكون لها نصيب في الإجراءات التي سيتم الإعلان عنها ، بحيث يتم وضع الآلية المناسبة بشأن دعم أكثر للفئات المتضررة ، وكذلك القطاعات والمنشآت التي باتت تشكو من سوء أوضاعها المالية، الأمر الذي أثّر سلبا على عامليها " ، وفق المصدر.









