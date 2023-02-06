مصدر حكومي ينفي تأخير دوام الموظفين غداً الثلاثاء

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نفى مصدر ما يتم تناقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تأخير دوام الموظفين يوم غد الثلاثاء .



وفي وقت سابق قال مصدر حكومي مطلع إنه لا يوجد ما يستوجب اتخاذ قرار بتعطيل دوام الموظفين في الوزارات والمؤسسات الرسمية ليوم غد الثلاثاء حتى الآن.



وقال المصدر لـ"الوكيل الإخباري"، إن مجلس الوزراء سيبقى على اطلاع حول آخر التحديثات التي تصدر عن إدارة الأرصاد الجوية حول المنخفض الجوي ومدى تأثيره على الحياة العامة.



وأضاف أنه في حال اتخذ قرار بشأن تأخير الدوام أو تعطيل الموظفين فإنه سيعلن عنه فور صدوره، فيما أشار المصدر إلى أن قرار التعطيل في حال اتخاذه لن يشمل الوزارات والمؤسسات التي تتطلب طبيعة عملها التواجد خلال المنخفض الجوي.

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