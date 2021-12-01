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الأربعاء، 01-12-2021 04:45 م

مصدر رسمي : التعليم الوجاهي مستمر في المدارس والجامعات

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أكد مصدر رسمي لموقع الوكيل الإخباري أن التعليم الوجاهي في المدارس والجامعات مستمر ولا يوجد أي تغيير على الوضع القائم حالياً.

وأوضح المصدر أن الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول ستبدأ كما هو مخطط له سابقاً من وزارة التربية والتعليم في الثامن من الشهر الحالي، على أن يبدأ  الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022، في الأول من شباط من العام المقبل.

يشار إلى أن لجنة التخطيط في وزارة التربية والتعليم، قررت سابقاً، تقديم موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول لتبدأ في الثامن من الشهر الحالي، وتقديم بداية الفصل الدراسي الثاني للعام 2021/2022، ليبدأ اعتبارا من تاريخ 1 شباط/2022، حيث سيبقى مجموع أيام العام الدراسي للفصلين 195 يوما دراسيا، انسجاما مع التقويم المدرسي المعتمد.

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