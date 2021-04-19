مصدر طبي لـ الوكيل : معالم القرارات الجديدة ستتضح خلال أسبوعين

الوكيل الإخباري - أكد مصدر طبي ، عضو في لجنة الأوبئة ، أن هنالك توصيات بشأن العدول عن الإجراءات الصارمة ، وتابع " كل شي وارد وقد تعود الحياة إلى طبيعتها تدريجيا، والأمر قيد المتابعة " .

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ولفت المصدر ، الإثنين ، لــ"الوكيل الإخباري " ، أن التوصيات جاءت ، بعد انخفاض أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا ، لافتا أن الأمر بحاجة إلى وقت كافٍ، لدراستها .

" لا يوجد ضمان لمنع تجمعات المواطنين ، الأمر الذي قد يُفاقم الأمر ، وبالتالي تراجع الوضع الوبائي ، حيث هنالك مستهترون بالإجراءات الوقائية ، ما يتطلّب التريّث ، قبل الإعلان عن القرارات القادمة"، وفق المصدر.

وقال " خلال الأسبوعين القادمين ، ستتضح معالم القرارات ، بعد دراسة المنحنى الوبائي ، ونحن نتطلع بأمل أن تتراجع الإصابات والوفيات بالفيروس ، وهذا يتطلّب المزيد من الحذر ، والعمل بأوامر الدفاع" .