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مصدر مسؤول: إحباط محاولة تهريب أسلحة إلى الأردن في آذار الماضي

الأربعاء، 15-05-2024 03:27 م

مصدر مسؤول: إحباط محاولة تهريب أسلحة إلى الأردن في آذار الماضي

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الوكيل الاخباري- صرح مصدر مسؤول أن الأجهزة الأردنية الأمنية أحبطت محاولة تهريب أسلحة إلى المملكة أرسلت من قبل ميليشيات مدعومة من إحدى الدول إلى خلية في الأردن، وفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا".اضافة اعلان


وأوضح المصدر أن الكمية صودرت عند اعتقال أعضاء الخلية، وهم أردنيون، في أواخر آذار الماضي، مشيرا إلى أن التحقيقات والعمليات ما زالت جارية لكشف المزيد المتعلق بهذه العملية.

وقال المصدر إنه في الأشهر الأخيرة أحبطت الأجهزة الأمنية محاولات عديدة لتهريب أسلحة، بما في ذلك ألغام كلايمور، ومتفجرات C4، وسمتكس، وبنادق كلاشينكوف، وصواريخ كاتيوشا عيار 107 ملم.

 




 

 


 

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