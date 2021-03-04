مصدر يرجح سيناريو دوام طلبة المدارس

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - رجّح مصدر مطلع في وزارة التربية والتعليم ، أن يبقى دوام طلبة الصفوف الأولى ورياض الأطفال والثانوية العامة وجاهيّا ، ضمن البروتوكول الصحي المعتمد، بينما طلبة الصفين العاشر والأول الثانوي، سيستمران من خلال "التعليم عن بُعد".

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ولفت المصدر ، الخميس ، لـ"الوكيل الإخباري " أن اللجنة الإطارية العليا برئاسة رئيس الوزراء ، الدكتور بشر الخصاونة، ستحسم آلية دوام الطلبة اليوم، بناء على التقييم اليومي الذي تجريه وزارة التربية وبناءً على توصيات اللجنة الوطنية للأوبئة.

وبين أنه يجري البحث في آلية دوام طلبة المدارس في الأثناء ، نتيجة لتراجع الوضع الوبائي الراهن ، حيث ارتفاع إصابات ووفيات كورونا ، خلال الفترة الحالية .

وأشار أن " ترجيحه" بناء على توصيات لجنة الأوبئة ، وزاد " قد يكون هنالك رأي آخر في هذا الشأن ، والأمر قيد البحث " ويتم دراسة الأمر .

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