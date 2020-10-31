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السبت، 31-10-2020 04:01 م

مطالبة بتوظيف جميع الموارد الصحية بالاردن لمواجهة الوباء

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 الوكيل الاخباري - أعلنت جماعة عمان لحوارات المستقبل اليوم السبت عن مبادرة أعدها فريق من خبرائها الصحيين لمساندة القطاع الصحي في مواجهة جائحة كورونا.
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ودعا رئيس الجماعة بلال التل في بيان صحافي اليوم إلى أصدار أوامر دفاع لتطبيق قانون الصحة العامة وفصل المسارات الصحية, ووضع قاعدة أساسية في التعامل مع كورونا لحماية جميع المواطنين، وإلزام شركات التأمين بشمول مرض كورونا بعقود التأمين دون مبالغ إضافية, ومعالجة المصابين بالوباء والمخالطين مجانا.

وطالب بتوظيف جميع الموارد الصحية لمواجهة الوباء, بما في ذلك جهود القطاع الخاص والجامعي والعسكري والمتقاعدين من المهن الصحية من خلال شراء الخدمات ومباشرة تدريب الكوادر المؤهلة, ووضع بروتوكول طبي للتعامل مع الجائحة, وإيجاد قاعدة بيانات وطنية تحصر الإمكانيات المتاحة من قوى بشرية وأجهزة ومعدات, وإيجاد نظام صحي إلكتروني تدمج به الفحوصات من القطاع الطبي الخاص والعام.

وبين القائم بأعمال نقيب الأطباء محمد الطروانة أهمية قوننة الإلتزام بوسائل السلامة العامة، وتقسيم العاملين إلى ورديات وتطوير الكشف المبكر للحالات وتوزيع المستشفيات التي تقدم خدمة علاج كورونا على محافظات المملكة, وعزلها عن مستشفيات الخدمة العامة لتقديم الرعاية بشكل أفضل, وتقليل سلسلة انتقال العدوى بين المراجعين والمرضى.

ودعا الطراونة لإيجاد غرف عمليات في كل محافظة تدير الحالة الوبائية وتتبع لغرفة عمليات مركزية, أو تقسيم المملكة إلى ثلاثة أقاليم تتبع أيضا لغرفة مركزية، ومنح لجنة الاوبئة الاستقلالية التامة بعيدا عن أي تأثير, والإسراع بإنشاء مركز للأمراض الوبائية والاستفادة القصوى من المراكز الصحية. 

 




 

 


 

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