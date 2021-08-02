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الإثنين، 02-08-2021 11:07 ص

مطالب بوضع سقوف سعرية للألبان

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الوكيل الإخباري- طالبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك وزارة الصناعة والتجارة، الاثنين، بالتدخل الفوري والقيام بدورها الرقابي لمنع رفع اسعار الالبان وتحديد سقوف سعرية عادلة وذلك بعد قيام شركة برفع سعر منتجاتها بنسب تراوحت ما بين 4% إلى 20%.اضافة اعلان


وقالت في بيان، إن "هنالك اتفاق مسبق بين الوزارة ومصانع الألبان على قائمة أسعار استرشادية محددة العام 2019 بحيث يتراوح سعر الكيلو بين 1.20 دينار و1.25 دينار/كغم للمستهلك.

واستهجن رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك محمد عبيدات قيام هذه الشركة برفع أسعار منتجاتها بالرغم من أن اسعار البيع الحالية تعتبر مرتفعة مقارنة مع تكاليف إنتاجها، علماً بأن أسعار بيع الحليب الطازج لم ترتفع من قبل منتجي الحليب.

بالإضافة إلى وجود اتفاق ما بين الوزارة ومصانع الألبان على عدم الرفع خلال هذه الفترة الصعبة التي نمر بها، داعيا الحكومة، ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة والتموين، إلى ضرورة التدخل لوقف الزيادة على أسعار هذه المادة الأساسية التي تحتاجها الأسر بشكل شبه يومي.

وأضاف عبيدات أن "الجمعية تلقت خلال الأيام الماضية شكاوى من المواطنين حول زيادة أسعار الألبان من قبل إحدى كبرى الشركات المصنعة بالمملكة، مؤكداً أن الظروف الاستثنائية الصعبة التي نمر بسبب جائحة كورونا تتطلب من الجميع التعاون والتكاتف من أجل التخفيف على المواطنين لا أن يتم رفع الاسعار عليهم".

"القرار الذي تم اتخاذه من قبل الوزارة من خلال إعلان النشرة الاسترشادية جاء نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنين ومن أجل ضمان توفر الألبان بأسعار معقولة تتناسب مع القدرات الشرائية للمواطنين"، وفق عبيدات.

ودعا عبيدات المواطنين إلى شراء الألبان من الماركات الأخرى التي لم ترفع أسعارها تماشيا مع الظروف الصعبة التي يعيشونها وتصنيعها محليا إن أمكن من قبل ربات البيوت الغير عاملات.

 




 

 


 

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