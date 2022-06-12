الأحد 12-06-2022
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معرض للوسائل التعليمية بمدرسة القطرانة الثانوية للبنات

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الأحد، 12-06-2022 08:56 م

معرض للوسائل التعليمية بمدرسة القطرانة الثانوية للبنات

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - افتتحت مديرية تربية قصبة الكرك اليوم الأحد في مدرسة القطرانة الثانوية للبنات معرض الوسائل التعليمية وجسور التعلم بمشاركة عدد من معلمات المدرسة وطالباتها.

وقال مندوب مدير التربية مدير الشؤون الإدارية والمالية حسين الطراونة خلال الافتتاح، إن المعرض يهدف إلى تحقيق التكاملية بين أنشطة جسور التعلم والمنهاج وتحقيق التكامل بين المواد الدراسية المختلفة، ومشاريع ومجسمات صممتها اللجان الطلابية وصولا إلى خدمة العملية التعليمية ضمن نشاطات منهجية ولا منهجية .

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