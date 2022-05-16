الإثنين 16-05-2022
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الإثنين، 16-05-2022 09:01 ص

معهد الإعلام: منحة شيرين أبو عاقلة لدراسة الماجستير تبدأ العام الدراسي المقبل

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الوكيل الإخباري - قال الرئيس التنفيذي لمعهد الإعلام الأردني مصطفى حمارنة، الاثنين، إن المنحة الملكية لدراسة الماجستير باسم الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة، ستبدأ العام الدراسي المقبل في شهر أيلول/ سبتمبر.

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وأوضح حمارنة، لـ"المملكة"، أن البعثة ستكون سنوية لإعلاميات فلسطينيات، لافتا النظر إلى أن المعهد بدأ بتجهيز الشروط لهذه المنحة.


وأشار إلى أنها تسلط الضوء على ما يتعرض له الصحفيين والإعلاميين من أخطار في العالم.


معهد الإعلام الأردني أعلن أنّه وبناء على توجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، فقد تقرّر تخصيص منحة دراسية سنوية للحصول على درجة الماجستير في الصحافة والإعلام؛ للصحفيات الفلسطينيات وتحمل اسم شيرين أبو عاقلة، وعلى نفقة جلالته.


وأكد المعهد، الأحد، أنّ التوجيه الملكي جاء تكريما للصحفية الراحلة شيرين أبو عاقلة، وتقديرا لمهنيتها في العمل الإعلامي، وتميزها في تأدية مهامها؛ لنقل الأحداث بشجاعة من داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونقل معاناة الشعب الفلسطيني.


 




 

 


 

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