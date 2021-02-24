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مرجحا عدم ارتفاع الإصابات أكثر

مكافحة الأوبئة : إلغاء حظر الجمعة سبب ارتفاع إصابات كورونا

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توضيحية


الوكيل الإخباري -أشار عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة ، الدكتور بسام حجاوي، إن هناك عادات اجتماعية يوم الجمعة، تساهم في زيادة الاختلاط "غير المرغوب به"، بين المواطنين ، وبالتالي انتشار فيروس كورونا.

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وبين حجاوي ، الأربعاء ، خلال تصريحات صحافية، أن أحد الأسباب المؤدية إلى ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، في المملكة ، هو إلغاء الحظر الشامل يوم الجمعة .


وزاد "من بين الأسباب أيضاً، تواجد السلالة المتحورة من الفيروس، وإعادة فتح قطاعات جديدة، مع بداية العام الحالي".


وأوضح حجاوي، إلى أن الحظر الشامل لمدة يوم واحد، يتناسب مع أعداد الإصابات اليومية في الأردن، لذلك "لم تبحث لجنة الأوبئة الحظر لمدة أسبوعين".

 

ورجّح عدم استمرار ارتفاع الإصابات في الأردن،كما هو عليه حاليا .

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