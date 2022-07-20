ملاحة الأردن : الأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع النفط تبددان آمال انخفاض أسعار الشحن

الوكيل الاخباري - قال الأمين العام لنقابة ملاحة الأردن، محمد الدلابيح، إن استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار النفط عالميا بددتا آمال انخفاض أسعار الشحن البحري عالميا.



وأضاف، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأربعاء، "توقعنا بدء انخفاض أسعار الشحن مطلع العام الحالي"، لافتا أن "التفاؤلات تلاشت جراء تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار النفط إلى جانب زيادة رسوم العبور من قناة السويس".



كما أكد أن أجور الشحن البحري لن تنخفض في ظل استمرار العمليات العسكرية الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار النفط على وجه الخصوص.

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