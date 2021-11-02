مملكة الزمن .. علامة تجارية جديدة للترويح للأردن كوجهة سياحية

الوكيل الإخباري- أعلنت هيئة تنشيط السياحة اليوم الثلاثاء، إطلاق علامة سياحية جديدة للأردن للترويج له كوجهة سياحية، في مسعى لزيادة أعداد السياح القادمين إلى المملكة ورفع الدخل السياحي الذي "شهد تراجعا كبيرا" نتيجة جائحة كورونا.

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وقالت الهيئة في بيان، إنها "كشفت النقاب عن العلامة السياحية الجديدة BRAND للمملكة كوجهة سياحية، تحت عنوان مملكة الزمن" وذلك "في خطوة جديدة نحو تحقيق رؤيتها الاستراتيجية للترويج السياحي للمملكة".



وزير السياحة والآثار نايف الفايز قال إن "إطلاق العلامة السياحية الأولى لهيئة تنشيط السياحة يدشن مرحلة جديدة لما بعد كورونا وفي رحلتنا تجاه تحقيق رؤيتنا التي ضمَّتها الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة، بأن تصبح المملكة مركزاً عالمياً يفخر بإرثه الثقافي العريق عبر الزمن".



"بينما يبدأ الأردن باستقبال الضيوف من جميع أنحاء العالم ما بعد تداعيات كورونا، حان الوقت لإعادة تقديم سياحة المملكة من خلال هيئة تنشيط السياحة كذراع تسويقي للمملكة بعلامة (مملكة الزمن)، إلى العالم" وفق الفايز.



وتصميم العلامة السياحية الجديدة من قبل هيئة تنشيط السياحة الأردنية جاء بالتعاون مع تحالف من الشركات المحلية والعالمية، وتم تصميمها لتكون حافزًا شاملاً لترويج السياحة في جميع أنحاء المملكة.