الخميس 12-11-2020
الوكيل الاخباري

الخوالدة: الأحزاب السياسية حصدت 12 مقعدا نيابيا

قوة أمنية تفرق تجمعاً في اربد وجلب نائب

ضبط والد طفل سمح له باطلاق عيارات نارية

محافظ عجلون : اجراءات مشددة لفرض سيادة القانون وتطبيق اوامر الدفاع

الصحة البريطانية : 33470 إصابة جديدة بكورونا

لبنان : 12 وفاة و 1833 اصابة كورونا جديدة

إسبانيا تسجل 356 وفاة و19511 إصابة جديدة بفيروس كورونا

مناشدة للحكومة في حال اتخاذ اجراءات مشددة

القبض على اشخاص ظهروا خلال فيديوهات وهم يقومون باطلاق عيارات نارية

المدعي العام يوقف ستة أشخاص من مثيري الشغب في وادي السير




الخميس، 12-11-2020 09:59 م

مناشدة للحكومة في حال اتخاذ اجراءات مشددة

6202013205113629131715


الوكيل الاخباري - قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، ان المظاهر غير الحضارية التي رافقت اعلان نتائج الانتخابات النيابية تعكس استهتارا كبيرا من البعض ولم تراع الحالة الوبائية بالمملكة.
اضافة اعلان

وبين المهندس الجغبير في تصريح صحفي مساء اليوم الخميس، ان التجمعات الكبيرة في بعض المحافظات ستؤدي الى نتائج وخيمة على المستوى الصحي، مستهجنا حالة الاستهتار التي رافقت اعلان النتائج، وأثرت على المنجز الوطني الذي تحقق.

ودعا الحكومة الى انه في حال اتخاذ اجراءات مشددة الا تطال سلاسل التزويد والمنشآت الصناعية والانتاجية .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
EmiXhY9XcAAyxND

قوة امنية تضبط شخصاً اطلق عيارات نارية في البادية الشمالية

1

الخوالدة: الأحزاب السياسية حصدت 12 مقعدا نيابيا

9202015133019333755981

قوة أمنية تفرق تجمعاً في اربد وجلب نائب

1120201220278865874464

ضبط والد طفل سمح له باطلاق عيارات نارية

1020201521115551456922

محافظ عجلون : اجراءات مشددة لفرض سيادة القانون وتطبيق اوامر الدفاع

11202012212323661951585

القبض على اشخاص ظهروا خلال فيديوهات وهم يقومون باطلاق عيارات نارية

أخبار متعلقة
1

المستقلة للانتخاب: 1350 صحافياً وإعلامياً لتغطية الانتخابات النيابية

1020202620043330146675

الضمان : اغلاق إدارة فرع ضمان شمال عمان بسبب اصابة بكورونا

1020203132716823602393

مطالبة بتوظيف جميع الموارد الصحية بالاردن لمواجهة الوباء

249525

محافظ الطفيلة يؤكد على ضرورة الالتزام بأوامر الدفاع المتعلقة بالتجمعات

720201219434278605433

كلاب ضالة تنهش طفلاً بعمان

امن

الأمن : 45 الفاً من مرتباتنا لتوفير الأمن في الانتخابات