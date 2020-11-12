مناشدة للحكومة في حال اتخاذ اجراءات مشددة

الوكيل الاخباري -

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قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، ان المظاهر غير الحضارية التي رافقت اعلان نتائج الانتخابات النيابية تعكس استهتارا كبيرا من البعض ولم تراع الحالة الوبائية بالمملكة.وبين المهندس الجغبير في تصريح صحفي مساء اليوم الخميس، ان التجمعات الكبيرة في بعض المحافظات ستؤدي الى نتائج وخيمة على المستوى الصحي، مستهجنا حالة الاستهتار التي رافقت اعلان النتائج، وأثرت على المنجز الوطني الذي تحقق.ودعا الحكومة الى انه في حال اتخاذ اجراءات مشددة الا تطال سلاسل التزويد والمنشآت الصناعية والانتاجية .