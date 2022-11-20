مناطق سيتوقف ضخ مياه الديسي فيها الأسبوع القادم - أسماء

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة المياه والري - سلطة المياه وشركة مياه الأردن مياهنا والشركة المشغلة لخط مياه الديسي (ديواكو) عن عزمها إجراء وقف مبرمج لأغراض الصيانة السنوية الدورية لمنظومة مشروع مياه الديسي يليه التوقف الثاني المبرمج لمحطة مياه زي مما سيؤدي لوقف ضخ المياه لمدة ٦ أيام عن مناطق في عمّان والزرقاء والبلقاء طيلة فترة الصيانة.



وبينت أن أعمال الصيانة ستشمل صيانة سنوية لمرافق منظومة مشروع الديسي بالإضافة إلى أعمال تاهيل وتركيب معدات جديدة في محطة زي من خلال مشروع يهدف إلى تطوير المنظومة التشغيلية وتحسين كفاءة التزويد المائي الممول ضمن منحة مقدمة من الحكومة اليابانية (جايكا).



وأوضحت أن هذا التوقف سيبدأ من صباح يوم الأحد الموافق 27-11 لغاية صباح السبت الموافق 3– 12.

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ودعت الوزارة المواطنين إلى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة والتحوط في كميات المياه طيلة فترة التوقف، وتفهم مثل هذه الأعمال المبرمجة الضرورية والتي تهدف إلى إدامة عمل أنظمة التزويد المائي العاملة في المملكة والتي يتم تنفيذها خلال فترة الشتاء بسبب انخفاض الطلب على المياه، شاكرة جميع المواطنين تعاونهم وتفهمهم مثل هذه الظروف الهادفة لادامة المرافق المائية.



المناطق المتأثرة:



وبينت أن المناطق التي ستتأثر بشكل مباشر داخل محافظة العاصمة هي مناطق:



الشميساني، طبربور، عرجان، المدينة الرياضية، ام اذينة، الرابية، تلاع العلي، جبل عمان، اللويبدة، ضاحية الأمير حسن، ضاحية الأقصى، ضاحية الاستقلال، جبل النصر، المنارة، المرقب، صالحية العابد، المغيرات، قرية ابو صياح، قرى وادي السير، الرباحية، ام السماق، الروابي، البيادر، الجندويل، الكرسي، خلدا، عبدون، دير غبار، الصويفية، دابوق، ضاحية الامير راشد، ضاحية الرشيد، الجبيهة، شفا بدران، ابو نصير، صويلح، الكمالية، ابو علندا، مرج الحمام، الياسمين، البنيات، المقابلين، القويسمة، العلكومية، سحاب، نزهة سحاب، ام نوارة، الذهيبات، الفيصلية، المستندة، ناعور، العبدلية، خشافية الدبايبة، الجويدة، خريبة السوق، جبل الزهور، اليادودة، الحاتمية، اللبن (الطنيب، اسكان الرحمانية)، النقيرة، البويضة، ام بطمة، ضاحية الحاج حسن، القسطل، لواء الجيزة.



أما المناطق المتأثرة داخل محافظة البلقاء بتاريخ (1-2)/12/ 2022:

-مناطق السلط:

البحيرة، البقعان، منطقة الدفاع المدني، سوادا السفلي، الصوانية، واد شعيب، العامرية، نقب الدبور، واد الشجرة، البطين، المغاريب، السرو، سجن السلط.



- مناطق شمال السلط:

الرميمين، الرويسات، الوسية، الاشرفية.



- قضاء العارضة:

ميسرة، خشفة، سوميا، عليقون.



- لواء عين الباشا:

حي قتيبة، حي الامير علي، ام عليقة، اسكان الفروسية، اسكان المهندسين، الجير والطوب، موبص العالي.



- شمال عين الباشا:

ام نجاصة، سلحوب، السليحي، المدورة، الرمان، مخيم البقعة (منطقة نابلس).



- مناطق الفحيص و ماحص:

الهاشمية، حي الراهبات، قصور الهاشمية، دابوق/خلف كوزمو، بلد الفحيص، نادي ماحص العلوي.



المناطق المتأثرة داخل محافظة الزرقاء:

اسكان النقب

اسكان المعلمين

اسكان الامير هاشم

حي الفاخوره.



يشار الى ان مشروع مياه الديسي هو مشروع تم بناؤه على نظام (BOT ) بحيث تتولى الشركة المشغلة للمشروع اعمال تشغيل المشروع والمحافظة على كافة مرافقه واجراء الصيانة الدورية اللازمة لغايات ضمان ديمومة فاعليته بكفاءة طوال مدار العام.