مناقشة تفعيل دور الجهات المعنية لمكافحة عمل الأطفال

الوكيل الاخباري- ناقش الفريق الوطني لتحديث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة عمل الأطفال تفعيل دور الجهات المعنية للوصول إلى التحديث بما يتناسب مع الاستراتيجية للحد أو مكافحة عمل الأطفال ووضع خطة عمل وطنية محددة بفترات زمنية، يتم تقديمها للحكومة.

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ويهدف عمل الفريق وفق بيان صادر اليوم السبت عن وزارة العمل، إلى تحديث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة عمل الأطفال، بدعم من "تمكين" للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، وبالتنسيق مع الجهات كافة ذات العلاقة، مستندا إلى أهداف مرجعية واضحة.



ويضم الفريق الوطني في عضويته عددا من الوزارات والمؤسسات الرسمية والمنظمات الدولية المعنية.