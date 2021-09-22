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الأربعاء، 22-09-2021 12:18 ص

منتدى الرصيفة ينظّم أمسية شعرية للمواهب الصاعدة

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الوكيل الاخباري - نظّم منتدى الرصيفة للثقافة والفنون الثلاثاء أمسية شعرية في مقر حزب الوسط الإسلامي فرع الرصيفة بمحافظة الزرقاء للطاقات الشابة الناشئة بهدف تشجيع الجيل الصاعد من المواهب الأدبية من الجنسين للاهتمام بمواهبهم، بهدف رفع المستوى الثقافي والأدبي لديهم في مجالات عدة، كالشعر والقصة والنثر.

وعبر رئيس المنتدى محمود الصالح عن اعتزازه وفخره بالجيل الجديد من الشباب والشابات المهتمين بالفنون الأدبية والموهوبين وبشكل متميز في نتاجهم الادبي الذي يبشر بالخير مستقبلا في دعم الحركة الادبية والثقافية في الاردن.

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