منحة من الوكالة الأميركية لتنمية التجارة الدولية لصالح مركز الحسين للسرطان والحوسبة الصحية

الوكيل الإخباري - وقعت في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، اليوم الأربعاء، اتفاقيتي منحة مقدمة من الوكالة الأميركية لتنمية التجارة الدولية لصالح مركز الحسين للسرطان وشركة الحوسبة الصحية.

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وبحسب بيان صحفي للوزارة اليوم، وقعت الاتفاقية وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينه طوقان نيابة عن الحكومة الأردنية، فيما وقعها من جانب الوكالة إينو تي إيبونج مديرة الوكالة الأميركية لتنمية التجارة الدولية، ووقع الاتفاقية نيابة عن شركة الحوسبة الصحية الدكتور رامي فراج رئيس مجلس إدارة شركة الحوسبة الصحية ونيابة عن مؤسسة الحسين للسرطان نسرين قطامش مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان، وبحضور السفيرة الأميركية في عمان يائل لمبرت.



وقدّمت الوزيرة طوقان شكر وتقدير الحكومة الأردنية للوكالة الأميركية لتنمية التجارة الدولية، ولحكومة الولايات المتحدة على الدعم المستمر والمساهمة في توفير الدعم إلى القطاع الصحي والأتمتة في المملكة، مشيدةً بدور الوكالة وشراكتها الاستراتيجية في دعم العديد من المشاريع بالمملكة ضمن قطاعات المياه والصحة والطاقة والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأشارت إلى أهمية إيلاء المملكة أولوية فيما يتعلق بأنشطة وتوجهات الوكالة المستقبلية.



وتقدم الوكالة الأمريكية لتنمية التجارة الدولية بموجب اتفاقية الدعم المُقدمة إلى شركة الحوسبة الصحية منحة بمبلغ 937390 دولار أميركي لغايات إجراء تقييم لواقع حال نظام إدارة الرعاية الصحية الإلكترونية وتقديم توصيات من شأنها تحسين جودة النظام والخدمات والأتمتة وتوسيع نطاق الشمول، وكذلك زيادة كفاءة حصول المرضى على خدمات الرعاية الصحية.



فيما تقدم الوكالة بموجب اتفاقية الدعم المُقدمة إلى مركز الحسين للسرطان منحة بلغت قيمتها 826252 دولارا لغايات تطوير خطة استراتيجية تفصيلية وخطة تنفيذية لإرساء نهج تقنية الذكاء الاصطناعي.



وأكّد رئيس مجلس إدارة شركة الحوسبة الصحية الدكتور رامي فراج "أن الشراكة مع الوكالة الأميركية تمتد منذ عام 2013، واليوم يأتي توقيع هذه الاتفاقية لتمهد طريقاً نحو خدمات رعاية صحية رقمية شاملة ومتقدمة. مضيفا، سنوسع معا نطاق برنامج حكيم، ونحسن تجربة المرضى أثناء تلقيهم الرعاية الصحية، ونواصل تنفيذ التطورات التحويلية في قطاع الرعاية الصحية العامة في الأردن، وهذا التعاون يجسد تفانينا للابتكار ورؤيتنا المشتركة للوصول إلى رعاية صحية رقمية في المملكة".



وحول دعم مؤسسة الحسين للسرطان، قالت مدير عام المؤسسة، نسرين قطامش "نقدّر الدعم المقدّم من الوكالة الأميركية لتنمية التجارة الدولية لتمكيننا من تعزيز مستوى خدمات تشخيص مرضى مركز الحسين للسرطان، من خلال مساندة جهود مكتب الذكاء الاصطناعي والابتكارات المعلوماتية الذي تمّ تأسيسه مؤخرا في المركز، للدمج ما بين خبرات الأطباء وحلول الذكاء الاصطناعي الحديثة في سبيل تحقيق أدقّ النتائج في تشخيص وعلاج المرض."



من جانبها، أشارت مديرة الوكالة الأميركية لتنمية التجارة الدولية إينو تي إيبونج إلى أنه " على مدى أكثر من عقد من الزمن، نجح حكيم في إحداث نقلة نوعية في تقديم خدمات الرعاية الصحية في الأردن، ومن دواعي فخرنا في الوكالة، أن شراكتنا في مجالات أنظمة "البيئة والصحة والسلامة" تستمر في تحقيق نتائج تعود بالفائدة على الشعب الأردني، مضيفة : "أننا نتطلع إلى البناء على هذه الشراكة وإلى توسيع نظام الرعاية الصحية الذي يستخدم التكنولوجيا الأميركية."



وأوضحت: "يعمل الذكاء الاصطناعي على تحويل قدرات بنيتنا التحتية الحيوية. لقد ألهمنا تطبيقه لمكافحة السرطان ويسعدنا أن نتعاون مع مركز الحسين للسرطان لتحقيق إحدى أولويات الرعاية الصحية في الأردن."



وتستضيف وزارة التخطيط والتعاون الدولي غداً الخميس ورشة عمل لممثلي عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية للتوعية بالأنشطة والخدمات التي تقدمها الوكالة ضمن القطاعات المختلفة لخدمة الأولويات التنموية في المملكة، مؤكدةً على أهمية استمرار دعم الوكالة إلى المملكة لمساندة جهود التنمية الشاملة والمستدامة.