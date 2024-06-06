مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي آل النعسان وآل القاسم

الوكيل الإخباري

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- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، واجب العزاء إلى آل النعسان، بوفاة الحاجة شيخة عيسى النعسان، وإلى آل القاسم بوفاة محمد جميل قاسم، رئيس هيئة رواد الحركة الرياضية والشبابية الأردنية.ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيدين في محافظتي إربد والعاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي المرحومين، وعموم آل النعسان وآل القاسم، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته.