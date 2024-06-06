الخميس 06-06-2024
الوكيل الاخباري
 

غوتيريش يدين قصف مدرسة الأونروا بمخيم النصيرات

ولي العهد: مبارك للأردن.. مبارك للنشامى الأبطال

تطورات صفقة تبادل الأسرى ووقف الحرب في قطاع غزة

الأردن يعلن رسميا موعد عيد الأضحى المبارك

النشامى يحبط مفاجأة طاجيكستان ويتأهل للدور الثالث من التصفيات المونديالية

الأحوال المدنية تقرر دوام أيام الجمعة والسبت للاعتراض على جداول الناخبين

ولي العهد يؤازر النشامى ضد طاجيكستان

ماذا قالت الملكة رانيا بعد ترفيع ولي العهد؟ - صورة

بحضور الملك وولي العهد.. جاهة لطلب يد الأميرة عائشة بنت فيصل - صور

إنزال خلف خطوط "العدو".. القسام تعلن اختراق السياج الفاصل مع إسرائيل

الخميس، 06-06-2024 09:45 م

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي آل النعسان وآل القاسم

WhatsApp Image 2024-06-06 at 9.38.39 PM


الوكيل الإخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، واجب العزاء إلى آل النعسان، بوفاة الحاجة شيخة عيسى النعسان، وإلى آل القاسم بوفاة محمد جميل قاسم، رئيس هيئة رواد الحركة الرياضية والشبابية الأردنية.اضافة اعلان


ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيدين في محافظتي إربد والعاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي المرحومين، وعموم آل النعسان وآل القاسم، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
556328

ولي العهد: مبارك للأردن.. مبارك للنشامى الأبطال

1717695580789

السفير الأردني بالقاهرة: جهود الملك إقليمياً ودولياً أسهمت بالتخفيف من معاناة أهل غزة

WhatsApp Image 2024-06-06 at 10.36.42 PM

الأردن يعلن رسميا موعد عيد الأضحى المبارك

الاحوال المدنية1

الأحوال المدنية تقرر دوام أيام الجمعة والسبت للاعتراض على جداول الناخبين

1345

ولي العهد يؤازر النشامى ضد طاجيكستان

1717693244617

مدير الأمن العام يلتقي وزير الاقتصاد الرقمي والريادة

أخبار متعلقة
1717678490924

اتفاقية بين المواصفات والطاقة الذرية لحفظ معايير القياس

5202417171850547511088

الملك يعزي عشيرتي السمان وعودة

WhatsApp Image 2024-06-04 at 8.07.58 PM

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر الدبوبي وأبو السمن والصوفي والزعبي والعواملة والخريسات

1000481257

سفير بلغاريا: حوار سياسي بناء مع الأردن

1716290840210

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يشارك في تشييع جثمان نذير رشيد

663b72f9150a8

الملك يحذر من العواقب الخطيرة للعملية العسكرية الإسرائيلية البرية في رفح