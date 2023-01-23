مندوبا عن رئيس الوزراء.. كريشان يفتتح محطة العقبة للسفن السياحية

الوكيل الاخباري - مندوبا عن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، افتتح نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان اليوم الاثنين، وبحضور سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأردن، الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيّان المحطة الأولى والوحيدة للسفن السياحية في العقبة.



وتزامن افتتاح المحطة مع وصول السفينة السياحية "إم إس سي سبلينديدا" (MSC Splendida) والتي تحمل على متنها أكثر من ألفي زائر إلى الأردن.



وتُعدّ محطة العقبة للسفن السياحية الجديدة المشروع الأول الذي جرى تدشينه من بين 5 مشاريع استراتيجية ضخمة مرتقبة بين مجموعة موانئ أبوظبي؛ المحرك العالمي الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية في المنطقة، وشركة تطوير العقبة لتعزيز قطاعات السياحة والخدمات اللوجستية والنقل في المدينة الساحلية.

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