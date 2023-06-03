مهرجان شعبي لنادي حريما فرحا بزفاف ولي العهد

الوكيل الاخباري - نظم نادي حريما الرياضي مهرجانا شعبيا حاشدا بمناسبة زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله، ولي العهد على سمو الأميرة رجوة الحسين وسط حضور كبير من سكان بلدات لواء بني كنانة.



وقال رئيس النادي جعفر الزعبي إنه يقع على عاتق الشباب والرياضيين والأندية دورا مهما في الاحتفال بمناسبات الوطن الغالية والعزيزة التي تشكل نقطة انطلاق ودفع قوية نحو مزيد من العمل والبناء لحقيق رؤية استشرافية متقدمة يتطلع إليها جلالة الملك عبدالله الثاني بتحقيق تنمية شمولية ومستدامة .

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