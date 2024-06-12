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الأربعاء، 12-06-2024 10:25 م

مهندسون جدد يؤدون القسم القانوني في فرع عجلون

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الوكيل الإخباري - أدى مهندسون جدد القَسَم القانوني لعضوية نقابة المهندسين أمام رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية عضو مجلس النقابة المهندس عبدالله غوشة خلال حفل أقيم في فرع النقابة بعجلون، اليوم الأربعاء، بحضور رئيس مجلس فرع عجلون المهندس خالد العنانزة.

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وقال غوشة في كلمته خلال الحفل إن للنقابة دور مهم في تنظيم مهنة الهندسة، وذلك منذ استقلال المملكة، حيث بدأت النقابة في حينها كجمعية للمهندسين.


وأكدوا ضرورة مواكبة المهندسين للتخصصات الهندسية الحديثة في ظل الثورة الصناعية والذكاء الاصطناعي وما شهده العالم من تطور فرض على المهندسين تغيير طريقة تفكيرهم.


من جانبه، أشار العنانزة إلى التحديات التي تواجه المهندسين في سوق العمل، والتي تفرض على المهندسين التسلح بالمهارات اللازمة لتجاوز وتذليل تلك التحديات وتحويلها إلى فرص وتحويل نقاط الضعف إلى قوة، داعيا للمواءمة بين التخصصات الهندسية وحاجة سوق العمل من خلال امتلاك مهارات التواصل.


وفي نهاية الحفل، ردد المهندسون الجدد القسم القانوني، وتسلموا شهاداتهم.

 




 

 


 

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