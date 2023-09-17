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الأحد، 17-09-2023 02:56 م

موته اوجع قلوب الاردنيين .. من هو محمد زيد الشوابكة ؟ - صور

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - استيقظ الأردنيون اليوم الاحد 17 أيلول 2023 على نبأ وفاة الشاب محمد زيد الشوابكة ، وذلك بعد صراع مع المرض .

وعرف الشوابكة بنشاطه الاجتماعي في منطقة شرق وجنوب العاصمة عمان وعبر وسائل التواصل الاجتماعي. 

وشغل الشوابكة منصب مدير عام المركز الوطني للحريات الإعلامية وهو يحمل درجة البكالوريوس في اللغة الانجليزية والماجستير في الاعلام بالاضافة للدبلوم العالي في الدراسات الدولية كما أنه طالب في برنامج الدكتوراة في الاعلام . 

وعمل الشوابكة في عدة مؤسسات حكومية وله العديد من الاعمال التطوعية والمبادرات وهو ناشط في العديد من مواقع التواصل كما يحظى بمحبة الناس والشباب خصوصاً على مستوى الأردن .

وكان الشوابكة معروفاً بقربه من الوسط السياسي والصحفي في الاردن ، ولديه العديد من الصداقات من ابناء هذا الوسط .

ووفق مقربون من الشاب الشوابكة انه توفي في احدى مستشفيات اسطنبول حيث كان سيخضع لعملية زراعة كبد للمرة الثانية .

وتداول رواد مواقع التواصل صور الشوابكة سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ، وتفاعلوا مع وفاته ودعوا الله ان يُلبسه ثوب الرحمة والغفران وأن يلهم أهله الصبر والسلوان .

ووصفه الناشطون انه كان شاباً يتمتع بعلاقات طيبة وحسن سيرة مع الناس ،و كانت له قدرة فريدة على التواصل وتكوين صداقات حقيقية في كل مكان ذهب إليه ،ويحب مساعدة الآخرين والوقوف بجانبهم في الأوقات الصعبة.

كما وصفوه بالصديق وصاحب فزعة ونخوة وشهامة للجميع ، وانه الشاب الطيب الحنون على بناته وزوجته واهله ، فلم يكن يوما الا مدافعا عن الحق ومهما كلف الثمن ، وبقي رغم مرضه الانسان المؤمن بالله وبكل ما سيحدث له ، احبه الجميع من الاردنيين الشرفاء وكان صاحب ابتسامة دائمة .

أسرة مجموعة الوكيل للاعلام تتقدم بخالص مشاعر العزاء والمواساة والصبر والسلوان لذوي الشاب الشوابكة، ونسأل الله تعالى له الرحمة والمغفرة والجنة .

إنا لله وإنا إليه راجعون .

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