موجة سخرية بسبب ' كاسة ماء باردة وحبة شوكولاته ' في عمان

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تصدر وسم #الباص_السريع عبر منصة تويتر اليوم الإثنين بعد تشغيل الباص السريع بشكل تجريبي قبل أيام و الإعلان عن تقديم " كاسة ماء باردة وحبة شوكولاته " لكل راكب في الباص .

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واجتاحت موجة سخرية منصة تويتر بحسب رصد " الوكيل الإخباري " نشروا بها النشطاء صوراً مع الباص السريع لظهوره لأول مرة بعد طول انتظار .



وأضافوا أن " كاسة ماء باردة وحبة شوكولاته " ستدفع المواطن للركوب في الباص السريع.



وجاء إطلاق التشغيل التجريبي الأول للباص السريع بعد 11 عاما من بدء المشروع.





طبعا الباص طلع على الشارع الرئيسي وتفادهم يعني لو كان اسرع وتفاجئ كان طلع عليهم حرفياً…#الأردن pic.twitter.com/BclEP8VoRx دخول عدد من السيارات على المسرب الخاص للباص السريع خلال تجربته….طبعا الباص طلع على الشارع الرئيسي وتفادهم يعني لو كان اسرع وتفاجئ كان طلع عليهم حرفياً… #الباص_السريع July 26, 2021



ما خطرلي غير محمد طاهر وجملة

على الله حكايتك

إلحق الباص لو فايتك 🤣🤣🤣

(منقول) اول ما شفت اعلان مشروع الباص السريع عنا بالاردنما خطرلي غير محمد طاهر وجملةعلى الله حكايتكإلحق الباص لو فايتك 🤣🤣🤣(منقول) pic.twitter.com/lNnc0KTiQ8 July 26, 2021

كنت بدي اهاجر بس بعد ما شفت فيديو الباص السريع ضليت بدي اهاجر pic.twitter.com/xPLpzh8C6A July 25, 2021

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قبل ما أضيع يا وديع

ركبني في الباص السريع

أيمن — أيمن الوريدات ( الظهراوي) (@aymanworidat) July 25, 2021

نطلع على نص كوب المية المليان -اللي شكلنا رح نغرق فيه مو بس نطلع عليه- أسلوب أمانة عمان في الاعلان عن الباص السريع الذي رأى النور بعد عتمة طويلة حلو و بضحك😂😂😂😂😂😂😂😂 — محمد خلف (@mhmdkhalaf10) July 25, 2021