موجة سخرية بسبب ' كاسة ماء باردة وحبة شوكولاته ' في عمان

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تصدر وسم #الباص_السريع عبر منصة تويتر اليوم الإثنين بعد تشغيل الباص السريع بشكل تجريبي قبل أيام و الإعلان عن تقديم " كاسة ماء باردة وحبة شوكولاته " لكل راكب في الباص .
واجتاحت موجة سخرية منصة تويتر بحسب رصد " الوكيل الإخباري " نشروا بها النشطاء صوراً مع الباص السريع لظهوره لأول مرة بعد طول انتظار .
وأضافوا أن " كاسة ماء باردة وحبة شوكولاته " ستدفع المواطن للركوب في الباص السريع.
وجاء إطلاق التشغيل التجريبي الأول للباص السريع بعد 11 عاما من بدء المشروع.
July 26, 2021
دخول عدد من السيارات على المسرب الخاص للباص السريع خلال تجربته….— حمزة عليان || Hamza Ulayan (@hamzaulayyan) July 26, 2021
طبعا الباص طلع على الشارع الرئيسي وتفادهم يعني لو كان اسرع وتفاجئ كان طلع عليهم حرفياً…#الباص_السريع #الأردن pic.twitter.com/BclEP8VoRx
اول ما شفت اعلان مشروع الباص السريع عنا بالاردن— Mohammad (@aa12ddd33) July 26, 2021
ما خطرلي غير محمد طاهر وجملة
على الله حكايتك
إلحق الباص لو فايتك 🤣🤣🤣
(منقول) pic.twitter.com/lNnc0KTiQ8
كنت بدي اهاجر بس بعد ما شفت فيديو الباص السريع ضليت بدي اهاجر pic.twitter.com/xPLpzh8C6A— leena|لينة (@bruhitsleena) July 25, 2021
إعلان...— أيمن الوريدات ( الظهراوي) (@aymanworidat) July 25, 2021
قبل ما أضيع يا وديع
ركبني في الباص السريع
أيمن
نطلع على نص كوب المية المليان -اللي شكلنا رح نغرق فيه مو بس نطلع عليه- أسلوب أمانة عمان في الاعلان عن الباص السريع الذي رأى النور بعد عتمة طويلة حلو و بضحك😂😂😂😂😂😂😂😂— محمد خلف (@mhmdkhalaf10) July 25, 2021
انا بدي شاورما ،،،،— Ramzi Al Adham (@ramzialadham) July 25, 2021
تبا لكم ولغبائكم #الباص_السريع #امانه_عمان #وتستمرالمسيرة #والباقي_تفاصيل pic.twitter.com/t5tpGtuzAM
امانة عمان : كاسة ماء باردة وحبة شوكلاته ستقدم— J✨ (@jo1994mj) July 25, 2021
لكل راكب سوف يستخدم ويركب في الباص السريع. pic.twitter.com/5sl0H4GQVr
امنططططططالله ! بكرا رايحة استخدم هذا الباص السريع pic.twitter.com/FxyWdMpAjG— نَـتَـالِـي🧚🏻♀️ (@ntalie_) July 25, 2021
نورت يا غالي #الباص_السريع pic.twitter.com/q4NWGTE7KA— أحمد ألمعايعه 🇯🇴🇷🇺 (@AhmadHAlmaaya1) July 25, 2021