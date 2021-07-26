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الإثنين، 26-07-2021 12:29 م

موجة سخرية بسبب ' كاسة ماء باردة وحبة شوكولاته ' في عمان

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تصدر وسم #الباص_السريع عبر منصة تويتر اليوم الإثنين بعد تشغيل الباص السريع بشكل تجريبي قبل أيام و الإعلان عن تقديم " كاسة ماء باردة وحبة شوكولاته " لكل راكب في الباص .

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واجتاحت موجة سخرية منصة تويتر بحسب رصد " الوكيل الإخباري " نشروا بها النشطاء صوراً مع الباص السريع لظهوره لأول مرة بعد طول انتظار .


وأضافوا أن " كاسة ماء باردة وحبة شوكولاته " ستدفع المواطن للركوب في الباص السريع.


وجاء إطلاق التشغيل التجريبي الأول للباص السريع بعد 11 عاما من بدء المشروع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 




 

 


 

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