نائب محافظ الزرقاء: عزل منطقة البتراوي بالكامل

الوكيل الإخباري - قال نائب محافظ الزرقاء الدكتور فراس الفاعوري ان الأجهزة الأمنية ستقوم بعزل منطقة البتراوي بشكل كامل لمدة أسبوع من خلال إغلاق جميع المداخل والمخارج للمنطقة اعتباراً من السادسة من صباح يوم غد الخميس.

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وبين الفاعوري في تصريح صحفي، أنه لن يتم السماح لأحد من سكان المنطقة المعزولة بالخروج إلا في الحالات الطارئة مثل غسيل الكلى والولادة ، حيث سيكون اليوم الأربعاء متاحاً أمام مواطني المنطقة لتأمين احتياجاتهم من المواد الغذائية وغيرها.



وأشار إلى ان الأجهزة المعنية ستضمن تأمين المنطقة، طيلة فترة العزل، بسلاسل التوريد من الماء والغاز وغيرها، مؤكداً ان العزل يأتي في سياق الإجراءات الاحترازية الوقائية منعا لانتشار فيروس كورونا.



