نحو مليون تحميل لتطبيق سند الحكومي منذ إطلاقه

الوكيل الإخباري - بلغ عدد مرات تحميل تطبيق سند الحكومي نحو مليون مرة منذ إطلاقه وحتى تاريخه، وفق ما أكدته وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

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وقالت الوزارة الجمعة إن عدد التحميلات للتطبيق تراكمي منذ إطلاق التطبيق قبل عام ونصف العام تقريبا؛ و مرتبطة بتحميل التطبيق وليس تفعيله حيث لا تتطلب خدمات الهوية الصحية والتفتيش تفعيله وإنما تحميله فقط.



وأكدت الوزارة أن الإقبال على التطبيق تضاعف منذ إلزام المنشآت بالتفتيش من خلاله على الأشخاص المسموح لهم بالدخول بحال كان "سند أخضر".



دخل، في 18 تشرين أول/ أكتوبر، البند (3) من البلاغ (46)، حيز التنفيذ الذي ورد فيه "تلتزم المولات ومراكز التسوق، ومنشآت القطاع المصرفي، وشركات الاتصالات ومعارضها، والمطاعم السياحية والشعبية، والمقاهي، والفنادق، ومكاتب شركات توزيع الكهرباء، وشركات المياه، بعدم السماح لأي شخص بدخولها أو الوجود فيهـا إلا إذا كـان مـن الأشخاص المسموح لـهـم بالوجود فيـهـا وفقـاً لتطبيـق (سند أخضر)".



وفيما يتعلق بعدد الحركات على التطبيق قالت الوزارة إنها بلغت خلال أسبوع 17 مليون حركة، وخلال 24 ساعة الماضية نحو 3 ملايين حركة، مشيرة إلى أن الحركة تعني القيام بأي نشاط داخل التطبيق باستثناء عملية فتحه أو الدخول إليه.

وبحسب تصريح سابق للوزارة فقد بلغ عدد مرات تحميل تطبيق "سند" الحكومي منذ إطلاقه وحتى نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي 450 ألف مرة.