نسيج تنظم دورة في عجلون حول صيانة الأجهزة الخلوية

الوكيل الاخباري - عقدت مؤسسة "نسيج" للتنمية المستدامة في محافظة عجلون، اليوم الاثنين، دورة تدريبية حول صيانة الأجهزة الخلوية، وذلك ضمن إطار مشروع " نحو تعزيز مشاركة النساء الاقتصادية في الأردن " المموّل من الاتحاد الأوروبي، والذي ينفذه تحالف تقوده المبادرة النسوية الأورومتوسطية وشركاؤها المحليون: مركز تطوير الأعمال ومؤسسة "تمكين" للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان.



وأشار رئيس غرفة تجارة عجلون النائب الأسبق عرب الصمادي الذي افتتح الدورة إلى أهمية دور منظمات المجتمع المحلي في تنمية وتمكين المجتمعات اقتصادياً وتمكين النساء من الانخراط بسوق العمل الأمر الذي يُسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين المستوى المعيشي.

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