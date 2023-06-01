الخميس 01-06-2023
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الخميس، 01-06-2023 11:29 ص

نفرح بالحسين والزفاف الملكي يتصدران مواقع التواصل

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الوكيل الإخباري - تصدر وسوم #الزفاف_الملكي و #نفرح_بالحسين، منصات ومواقع التواصل الاجتماعي اليوم في الاردن والوطن العربي، وذلك ابتهاجا بحلول بزفاف سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على الآنسة رجوة آل سيف.

وعبر النشطاء عن فرحتهم الكبيرة بهذا الزفاف الميمون، ونشروا فيديوهات وصور  ومنشورات عبرت عن سعادتهم وحبهم لأمير القلوب. 

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وتتجه أنظار العالم اليوم إلى قصر زهران العامر مكان عقد قران سمو الأمير الحسين على الانسة رجوه لمتابعة الزفاف الملكي الذي سيبث مباشرة على الهواء.

 

 

 

 

 

 




 

 


 

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