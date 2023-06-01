نفرح بالحسين والزفاف الملكي يتصدران مواقع التواصل

الوكيل الإخباري - تصدر وسوم #الزفاف_الملكي و #نفرح_بالحسين، منصات ومواقع التواصل الاجتماعي اليوم في الاردن والوطن العربي، وذلك ابتهاجا بحلول بزفاف سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على الآنسة رجوة آل سيف.
وعبر النشطاء عن فرحتهم الكبيرة بهذا الزفاف الميمون، ونشروا فيديوهات وصور ومنشورات عبرت عن سعادتهم وحبهم لأمير القلوب.
اتقدم بأحر التهاني والتبريكات لجلالة الملك عبد الله وجلالة الملكة رانيا والعائلة الهاشمية بمناسبة حفل زفاف ولي العهد #الأمير_حسين والأنسة #رجوة_آل_سيف ، الله يحفظكم ويحفظ #المملكه_الاردنيه_الهاشميه 🇯🇴 #زفاف_ولي_العهد_الملكي #نفرح_بالامير_حسين #الزفاف_الملكي pic.twitter.com/Ede0bDaA2r— فضل شاكر (@fadel_chaker) June 1, 2023
يحسب لهم اهتمامهم بموروثهم واظهاره والفخر به دون التركيز على ايتيكيتات الاحتفالات الرسمية وبروتوكولاتها، ويحسب لعريسهم اندماجه مع فئات المحتفلين ومشاركتهم فرحتهم به،— عوض الحويطي ¦🇸🇦 (@ADjaffal) June 1, 2023
(بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير) ودامت افراح الاردن العزيز.
#نفرح_بالامير_حسين pic.twitter.com/FdMTMvhN3n
تهاني الخالصة للعائلة الهاشمية والشعب الأردني بمناسبة زفاف سمو الأمير #الحسين_بن_عبد_الله_الثاني والآنسة #رجوة_آل_سيف ..للأردن مكانة خاصة في قلبي وأعتبره بلدي الثاني..كيف لا وقد عشت فيه وتعلّمت اللغة العربية التي أحبها كثيرا فيه أيضا. #نفرح_بالامير_حسين #نفرح_بالحسين #الأردن 🇯🇴 pic.twitter.com/gCd2hKi09n— Rosie Dyasروزي دياز 🇬🇧 (@RosieDyasUK) June 1, 2023
May 31, 2023
يا أيّـها المَلِـكُ الأَجَلُّ مكانـةً، بين الملوكِ ويا أَعَزُّ قَبِيلا..— طارق السبيله بني صخر (@Tarek25030203) June 1, 2023
يا إبنَ الهواشِمِ من قُرَيشٍ أسْلَفُـوا، جِيلاً بِمَدْرَجَةِ الفَخَارِ فَجِيلا.🇯🇴❤️#نفرح_بالامير_حسين#فرحتنا_هاشمية #عرسنا_هاشمي pic.twitter.com/iWoEz5phFY
كلنا فزعتك اميرنا و سيدنا ابو حسين 🇯🇴⚔️#نفرح_بالامير_حسين #نفرح_بالحُسين#ولي_العهد #الأردن pic.twitter.com/mz1cdbCU4H— layla Al Abbadi (@layla_abbadi) June 1, 2023
الفرح العربي واحد #نفرح_بالامير_حسين #نفرح #نفرح_بالحُسين #الأردن pic.twitter.com/Gf0KhNiAv8— معاذ السامرائي (@Alsamuri_Moaath) June 1, 2023