نقابة الأطباء لـ الوكيل : 3 أطباء بحالة حرجة إثر كورونا

الوكيل الإخباري-جلنار الراميني - أكد القائم بأعمال نقيب الأطباء، الدكتور محمد الطراونة ، أن عدد الأطباء المصابين بفيروس كورونا ، ويتواجدون تحت أجهزة التنفس الاصطناعي (3) أطباء.
ولفت الطراونة ، الخميس ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أن الـ(3) أطباء في حالة حرجة ، ويتلقون العلاج اللازم.
وأشار إلى أن المملكة شهدت وفاة جديدة بين كوادر الجيش الأبيض ، آخرها الدكتور سالم المجالي .
وتقدّم الطراونة بالتعزية لأهالي الأطباء الذين راحوا ضحية فيروس كورونا ، وقال " هؤلاء شهداء الواجب ، رحمهم الله جميعا ، وندعو الله أن يلهم عائلاتهم وذويهم الصبر والسلوان "
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