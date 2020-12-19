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السبت، 19-12-2020 04:16 م

نقابة المحامين تقرر عودة الترافع أمام المحاكم

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الوكيل الإخباري - قرر مجلس نقابة المحامين اليوم السبت، تعليق العمل بالقرار الصادر عنه في الثالث عشر من الشهر الجاري والذي كان يقضي بالامتناع عن الترافع وتسجيل الدعاوى في كافة محاكم المملكة.

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واضاف مجلس النقابة في بيان وصل "الوكيل الإخباري" نسخة منه، أنه قرر السماح للمحامين بالترافع أمام كافة المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها واختصاصاتها.


وسمح البيان للمحامين بالمثول الوجاهي أمام محاكم الصلح والبداية والمرافعة شخصيا إضافة إلى التأكيد على حق المحامين بالتسجيل والدفع اليدوي أو التسجيل والدفع الإلكتروني اختياريا بما في ذلك القضايا التنفيذية.


وعلل مجلس النقابة هذه القرارات، بناء على الاتفاق الخطي الموقع من اللجنة المشكلة من النقابة وبين اللجنة المشكلة من المجلس القضائي حول إجراءات التقاضي في ظل جائحة كورونا وبناء على التعميم الصادر عن المجلس القضائي رقم ٣١٧٦/١/١/٢ بموجب قرار المجلس القضائي رقم ٢٧٠ لسنة ٢٠٢٠ بتاريخ ١٩/١٢/٢٠٢٠ إلى رؤساء المحاكم ودوائر النيابات العامة ودوائر التنفيذ في المملكة بالالتزام بتطبيق الاتفاق الخطي.


 




 

 


 

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