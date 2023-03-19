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الأحد، 19-03-2023 07:17 م

نقابة المهندسين الأردنيين توقع مذكرة تفاهم في رواندا

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الوكيل الاخباري - وقعت نقابة المهندسين، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم مع هيئة المهندسين في رواندا (IER) لفتح أسواق خارجية غير تقليدية لمنتسبيها.

وبين نقيب المهندسين الأردنيين، المهندس أحمد سمارة الزعبي، على هامش زيارته لرواندا، وتوقيع المذكرة، بالتنسيق مع السفارة الأردنية في نيروبي، أن أهمية المذكرة تكمن بما تتمتع به رواندا من اقتصاد حر مفتوح يسمح للشركات العالمية، بالمشاركة في بيئة الأعمال بها، إضافة إلى أنها من اهم المراكز السياحية في منطقة شرق إفريقيا، إضافة إلى وجود علاقة مميزة مشتركة بين قيادتي البلدين الصديقين.

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