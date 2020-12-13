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الأحد، 13-12-2020 12:28 م

نقابة المهندسين تحدد مواعيد إجراء انتخاباتها

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الوكيل الإخباري - حددت نقابة المهندسين الاردنيين مواعيد اجتماعات هيئاتها العامة وانتخاباتها المقرر بدء اجرائها في النصف الاول من شهر شباط المقبل، حيث تشمل الفروع والشعب وهيئة المكاتب ومجلس النقابة للدورة 29 (2021-2024).

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وقال نقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي ان النقابة خاطبت وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس يحيى الكسبي بمواعيد اجراء الانتخابات التي اقرها مجلس النقابة، والتي تبدأ بالنصف الاول من شهر شباط المقبل بانتخابات مجالس الفروع وهيئاتها المركزية، ويليها انتخابات الشعب وهيئاتها المركزية في النصف الثاني من الشهر نفسه، يليها انتخابات مجلس هيئة المكاتب وهيئتها المركزية في نيسان المقبل، انتهاء بانتخابات مجلس النقابة في ايار المقبل.


وأكد امين عام النقابة المهندس علي ناصر، أن النقابة على استعداد لاجراء انتخاباتها في المدد المحددة، وانها تقوم باتخاذ كل مايلزم لذلك، بما فيه حجز القاعات وترتيبات الاقتراع والفرز وكشوفات الهيئات العامة حسب المدد القانونية.


 




 

 


 

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