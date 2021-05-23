الأحد 23-05-2021
الوكيل الاخباري
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الأحد، 23-05-2021 04:33 م

نقيب صالات الأفراح : صالات الافراح ستفتح في تموز

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الوكيل الاخباري - طالب نقيب أصحاب صالات الأفراح -تحت التأسيس، مأمون المناصير، وزيرة الصناعة والتجارة مها العلي ووزير الصحة الدكتور فراس الهواري بتزويد أصحاب الصالات بالبروتوكول الصحي للبدء بتدريب الموظفين والعاملين بالقطاع عليه تمهيدا للعودة للعمل عند صدور قرار حكومي بذلك.
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وأضاف المناصير في تصريحات صحفية إن أصحاب الصالات تلقوا تطمينات بعودة القطاع للعمل مطلع شهر تموز المقبل ضمن شروط صحية منها تطعيم 50% من العاملين وأصحاب الصالات، وقد بدأ عدد كبير منهم بالتوجه إلى مراكز التطعيم لأخذ اللقاح.

 




 

 


 

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