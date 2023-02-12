نمو إيرادات الأردنية لضمان القروض 7% العام الماضي

الوكيل الإخباري - حققت الشركة الأردنية لضمان القروض، خلال العام الماضي، نمواً في إجمالي إيراداتها بنسبة 7 % مقارنة مع عام 2021، إذ ارتفعت هذه الإيرادات إلى 5.5 مليون دينار خلال عام 2022، مقارنة مع 5.2 مليون دينار خلال عام 2021.

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وجاء النمو المسجل في إيرادات الشركة محصلة لزيادة الإيرادات التشغيلية التي ارتفعت من 3 ملايين دينار عام 2021 إلى 3.1 مليون دينار خلال 2022، وزيادة الإيرادات الاستثمارية التي ارتفعت من 1.5 مليون دينار عام 2021، إلى 1.7 مليون دينار عام 2022.



وارتفع مجموع حقوق المساهمين من 38.360 مليون في نهاية عام 2021 إلى 39.5 مليون دينار في نهاية 2022، في حين بلغت موجودات الشركة، كما في نهاية عام 2022، نحو 715 مليونا مقارنة بـ 798 مليون دينار في نهاية عام 2021.

في حين بلغت الأرباح الصافية للشركة بعد الضريبة العام الماضي ما مقداره 1.1 مليون دينار.



وأوصى مجلس إدارة الشركة الهيئة العامة بعدم توزيع أرباح عن نتائج أعمال الشركة لعام 2022، ومواصلة تعزيز قاعدة رأسمال الشركة، ودعوة الهيئة العامة لاجتماعها العادي الـ 29 في 26 آذار المقبل.