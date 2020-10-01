هام لطلبة التكميلي في المناطق المعزولة - روابط

الوكيل الإخباري - دعت وزارة التربية والتعليم الطلبة القاطنين ضمن المناطق المعزولة والذين يرغبون التقدم للامتحان التكميلي إلى ضرورة التسجيل الكترونيا عن طريق الموقع exams.moe.gov.jo، أو عن طريق الرابط الخاص بعملية التسجيل الموجود على الصفحة الرئيسة لموقع الوزارة moe.gov.jo.



وقالت الوزارة في بيان وصل "الوكيل الإخباري" نسخة منه ، أنها ستعلن قريبا عن آلية استكمال إجراءات التسجيل للامتحان التكميلي بعد التسجيل الكترونيا من تسلم الأوراق الثبوتية ، ودفع رسوم الاشتراك للطلاب الذين يقطنون ضمن المناطق المعزولة والتي فرض فيها الحظر مؤخرا.

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وأكدت الوزارة، أن التسجيل لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2020 / الامتحان التكميلي مستمر لغاية نهاية دوام يوم الخميس القادم 8 تشرين أول .

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