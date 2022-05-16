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الإثنين، 16-05-2022 01:16 م

هام من التربية للطلبة المقبلين على المرحلة الثانوية

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
قال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد المساعفة إن فترة اختيار فرع التعليم الثانوي لطلبة الصف العاشر للعام الدراسي 2023/2022 ستستمر لغاية الأحد الموافق 5 حزيران المقبل .

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وأضاف المساعفة اليوم الإثنين لـ "الوكيل الإخباري" أن تقديم الطلب يكون من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة عبر الرابط التالي (هنا).


ودعا طلبة الصف العاشر مراعاة ميولهم واهتماماتهم وقدراتهم  ومستوى تحصيلهم قبل اتخاذ قرار نوع التعليم الثانوي .


وللاطلاع على فروع التعليم المهني المتوفرة للمديريات: (رابط)


 




 

 


 

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