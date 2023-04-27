هل ارتفعت أسعار الدخان 15 قرشاً بالاردن ؟

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - لم ترتفع اسعار الدخان في المملكة اليوم الخميس ، وفق ما تناقلته وسائل اعلام في وقت سابق .



وكانت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات اكدت أنه لا رفع للضرائب على الدخان اطلاقا.



حيث قالت أنه التزاما بسياسة الحكومة بعدم رفع الضرائب والاعباء المالية على المواطنين فإن ما يتم تداوله حول رفع الضريبة على الدخان لا أساس له من الصحة.



وكانت وسائل اعلام نقلت على لسان موزعين وتجار للدخان عن اتفاق بين الشركات على بدء رفع أسعار الدخان في المملكة اعتبارا من اليوم الخميس .



واضافت ان الارتفاع سيكون بنسب متفاوتة تبدأ من 5 قروش وتصل إلى 15 قرشا للباكيت الواحد ، وهو الامر الذي لم يحدث على ارض الواقع وفق رصد موقع الوكيل الاخباري .

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