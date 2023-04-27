الخميس 27-04-2023
الوكيل الاخباري

فريق الأمم المتحدة يعبر عن تقديره للجهود الأردنية لإجلاء موظفيه من السودان

الجيش السوداني يوافق على تمديد الهدنة لمدة 72 ساعة

وفد نيابي يعقد لقاءات مع مسؤولين في البرلمان الأوروبي

اختتام ورشة لصناعة الأفلام القصيرة بالكرك

هل ارتفعت أسعار الدخان 15 قرشاً بالاردن ؟

جلسة توعوية للشابات بالفرص الواعدة بقطاع تكنولوجيا المعلومات

عجلون : مدرسة حطين تحتفل بيوم العمال

ولي العهد يشارك في جلسة ضمن فعاليات منتدى “تواصل” السبت

البحرية الصينية تنفذ عملية إجلاء 678 شخصاً من السودان

فتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر غدا الجمعة استثنائيا

الخميس، 27-04-2023 04:57 م

هل ارتفعت أسعار الدخان 15 قرشاً بالاردن ؟

22023289442970991069


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - لم ترتفع اسعار الدخان في المملكة اليوم الخميس ، وفق ما تناقلته وسائل اعلام في وقت سابق .

وكانت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات اكدت أنه لا رفع للضرائب على الدخان اطلاقا.

حيث قالت أنه التزاما بسياسة الحكومة بعدم رفع الضرائب والاعباء المالية على المواطنين فإن ما يتم تداوله حول رفع الضريبة على الدخان لا أساس له من الصحة.

وكانت وسائل اعلام نقلت على لسان موزعين وتجار للدخان عن اتفاق بين الشركات على بدء رفع أسعار الدخان في المملكة اعتبارا من اليوم الخميس  .

واضافت ان الارتفاع سيكون بنسب متفاوتة تبدأ من 5 قروش وتصل إلى 15 قرشا للباكيت الواحد ، وهو الامر الذي لم يحدث على ارض الواقع وفق رصد موقع الوكيل الاخباري .

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
e

فريق الأمم المتحدة يعبر عن تقديره للجهود الأردنية لإجلاء موظفيه من السودان

420232014470953741958

اختتام ورشة لصناعة الأفلام القصيرة بالكرك

r

جلسة توعوية للشابات بالفرص الواعدة بقطاع تكنولوجيا المعلومات

4202325201019893330221

عجلون : مدرسة حطين تحتفل بيوم العمال

343263788_246944954577645_2037249508957868022_n

عمده بلديه السلط الكبرى يكرم رئيس مجموعه الشركه الاردنيه للطيران

4202320204433916691858

ولي العهد يشارك في جلسة ضمن فعاليات منتدى “تواصل” السبت

أخبار متعلقة
HHsuKAoEmz819RS8PjR8TTT2cwCXtPxntvdkcVZP

مهم من الأوقاف حول تصاريح الحج

WhatsApp Image 2023-04-03 at 2.19.32 PM

ضبط حفر بئر مخالفة بالجفر واعتداءات كبيرة على المياه في جنوب عمان - صور

c2cbc173-2c61-4dc3-89ca-9d725964c9a7

منح 455 ألف قرض من شركات التمويل الأصغر مع نهاية 2022

e

جامعة آل البيت تقيم إفطارا رمضانيا للطلبة الماليزيين

3202320112410196536680

3460 ميجاواط الحمل الكهربائي المسجل أمس

التربية

التربية تطرح 14 عطاء لصيانة عدد من المدارس في الاردن