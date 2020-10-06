هل تفرض الحكومة حظر التجول الشامل يومي الجمعة والسبت ؟

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

اضافة اعلان





"كل شيء وارد" .. ، بهذا التصريح المقتضب اكتفى مصدر حكومي بالجواب على سؤال موقع الوكيل الاخباري ، حول امكانية فرض حظر التجول بالمملكة يومي الجمعة والسبت القادمين .المصدر الذي فضل عدم الخوض في التفاصيل قال لموقع الوكيل الاخباري ان وزير الصحة في الحكومة المستقيلة الدكتور سعد جابر وضح امس في مقابلة تلفزيونية هذا الامر .وعلى رغم ضبابية التصريحات للوزير جابر الا انه قال : " إنه تم دراسة تنفيذ إغلاق ليومين في الأسبوع ( الجمعة والسبت ) وزيادة ساعات الحظر المسائي خلال الاجتماعات المنعقدة ، موضحاً أن سبب التفكير بهذه الخيارات هو أن انتشار المرض يعتمد على فترة الاختلاط وكميته ".المصدر اكد انه في حال كان هناك اية قرارات في هذا الشأن سيتم الاعلان عنها قبل فترة مناسبة من الوقت حتى لا يكون هناك ارباكاً بين المواطنين والسماح لهم بتجهيز انفسهم قبل اعلان هذا القرار ، الذي لم تضح تفاصيله بعد .