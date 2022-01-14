هل تقرر الحكومة إجراءات جديدة بعد ارتفاع إصابات كورونا ؟

الوكيل الإخباري - تساءل مراقبون إذا ما ستقرر الحكومة إجراءات جديدة للتعامل مع أزمة فيروس كورونا و المتحور "أوميكرون" تحديداً، بعد ارتفاع أعداد الإصابات و نسبة الفحوصات الإيجابية بشكل كبير.

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وقالوا إن "أوميكرون" ينتشر في الأردن بسرعة كبيرة، حيث من المتوقع أن يكون هو السائد خلال الأسابيع القادمة، فضلا عن ارتفاع الإصابات اليومية التي تجاوزت حاجز 3000 إصابة والنسبة الإيجابية التي تخطت حاجز 9 %.



مصدر في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أشار إلى أنه حتى الآن لا يوجد أي قرار جديد، إلا التشديد على أهمية تلقي اللقاح، وخاصة الجرعة المعززة التي توفر حماية أكبر.



وأوضح المصدر لـ " الوكيل الإخباري" أن على المواطنين الالتزام بأمر الدفاع 35، لتجاوز الموجة الجديدة من الفيروس بكل سهولة.



من جهته قال عضو لجنة الاوبئة الدكتور مهند النسور، إن نسبة المصابين بالمحتور أوميكرون في الأردن وصلت إلى 45% من مجموع الإصابات الكلي.



وأضاف النسور لـ " الوكيل الإخباري" أنه مع نهاية الشهر الحالي وبداية الشهر المقبل سوف ترتفع هذه النسبة ليكون المتحور هو السائد في المملكة.



من ناحيته قال مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصحة مسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي إن لـ "الوكيل الإخباري" بوقتٍ سابق، إن هناك توجه بأن يتم الإعلان عن أعداد المصابين بالمتحور أوميكرون ضمن الإيجاز اليومي.



وأوضح أن التوقعات تشير إلى أن يكون المتحور هو السائد، وأن عدد الإصابات به سيطال نحو نصف سكان المملكة.

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