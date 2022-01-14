السبت 15-01-2022
الوكيل الاخباري

هل تقرر الحكومة إجراءات جديدة بعد ارتفاع إصابات كورونا ؟

مجلس الأمن يدين مصادرة الحوثيين لسفينة ترفع علم الإمارات

"الغذاء والدواء" تدرس إجازة عقار جديد لعلاج كورونا

الأمن يحقق بجريمة قتل شاب في إربد

مراكز فحص كورونا في المملكة السبت - أسماء

"الوطني لمكافحة الأوبئة" يكشف أعراض المصابين بمتحور أوميكرون في الأردن

الصفدي: الشراكة الأردنية الأمريكية صلبة وقوية

مراكز التطعيم ليوم السبت - أسماء

الجمارك: السلع المتداولة في الاعلام هي قوائم عالمية موحدة

بيان هام من مركز الازمات حول نقل مراكز التطعيم - اسماء

الجمعة، 14-01-2022 11:17 م

هل تقرر الحكومة إجراءات جديدة بعد ارتفاع إصابات كورونا ؟

1202214183211596433364


الوكيل الإخباري - تساءل مراقبون إذا ما ستقرر الحكومة إجراءات جديدة للتعامل مع أزمة فيروس كورونا و المتحور "أوميكرون" تحديداً، بعد ارتفاع أعداد الإصابات و نسبة الفحوصات الإيجابية بشكل كبير.

اضافة اعلان


وقالوا إن "أوميكرون" ينتشر في الأردن بسرعة كبيرة، حيث من المتوقع أن يكون هو السائد خلال الأسابيع القادمة، فضلا عن ارتفاع الإصابات اليومية التي تجاوزت حاجز 3000 إصابة والنسبة الإيجابية التي تخطت حاجز 9 %. 


مصدر في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أشار إلى أنه حتى الآن لا يوجد أي قرار جديد، إلا التشديد على أهمية تلقي اللقاح، وخاصة الجرعة المعززة التي توفر حماية أكبر. 


وأوضح المصدر لـ " الوكيل الإخباري" أن على المواطنين الالتزام بأمر الدفاع 35، لتجاوز الموجة الجديدة من الفيروس بكل سهولة. 


من جهته قال عضو لجنة الاوبئة الدكتور مهند النسور، إن نسبة المصابين بالمحتور أوميكرون في الأردن وصلت إلى 45% من مجموع الإصابات الكلي.


وأضاف النسور لـ " الوكيل الإخباري" أنه مع نهاية الشهر الحالي وبداية الشهر المقبل سوف ترتفع هذه النسبة ليكون المتحور هو السائد في المملكة.


من ناحيته قال مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصحة مسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي إن لـ "الوكيل الإخباري" بوقتٍ سابق، إن هناك توجه بأن يتم الإعلان عن أعداد المصابين بالمتحور أوميكرون ضمن الإيجاز اليومي.


وأوضح أن التوقعات تشير إلى أن يكون المتحور هو السائد، وأن عدد الإصابات به سيطال نحو نصف سكان المملكة.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1202212112631989282966

"الغذاء والدواء" تدرس إجازة عقار جديد لعلاج كورونا

122021210426817331297

مراكز فحص كورونا في المملكة السبت - أسماء

1202212113221892542221

"الوطني لمكافحة الأوبئة" يكشف أعراض المصابين بمتحور أوميكرون في الأردن

1202213235539775394932

الصفدي: الشراكة الأردنية الأمريكية صلبة وقوية

120221212544477086696

مراكز التطعيم ليوم السبت - أسماء

1202211115754227837375

الجمارك: السلع المتداولة في الاعلام هي قوائم عالمية موحدة

أخبار متعلقة
120221411814323807622

الأوبئة : موجة كورونا الجديدة في الأردن قد تكون قصيرة

11202125121746421703271

الوهادنة: ذروة موجة جديدة من كورونا في المملكة خلال آذار المقبل

0L5A9529

الصحة: جرعتي اللقاح تعطي 40% من المناعة ضد أوميكرون

0L5A1599 - Copy

تسجيل 8 إصابات جديدة بالمتحور أوميكرون في المملكة

0L5A1604 - Copy

البلبيسي: 4 محافظات سجلت إصابات أوميكرون المثبتة

1220212783113797842722

إجراء هام من الصحة لمخالطي كافة المصابين بمتحور أوميكرون