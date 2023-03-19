هيئة الاعتماد تبحث مع وفد بلغاري سبل التعاون الأكاديمي

الوكيل الاخباري - بحث رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، الدكتور ظافر الصرايرة، اليوم الأحد، في مقر الهيئة، مع وفد بلغاري أكاديمي برئاسة رئيس جامعة الاقتصاد الوطني والعالمي في بلغاريا البرفيسور ديميتار ديميتروف، سبل التعاون وملفات الاعتماد والجودة والتصنيف والإطار الوطني للمؤهلات في مؤسسات التعليم العالي في كلا البلدين.



وتحدث الدكتور الصرايرة خلال استقباله الوفد، عن عمل الهيئة وآليات متابعتها لمؤسسات التعليم العالي الأردنية والدور الذي تقوم به في رفع مستوى التعليم العالي وإثراء وتمكين الجامعات الأردنية من التركيز على القيام بمهامها ومسؤولياتها في تخريج كفاءات علمية قادرة على صناعة التغيير الإيجابي الذي تطمح له الدولة الأردنية في المجالات كافة، وذلك من خلال دعمها ومتابعتها لتنفيذ سياسات واستراتيجيات الاعتماد والتصنيف والجودة والتي تطبقها هيئة الاعتماد في الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة.

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