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السبت، 04-12-2021 12:24 م

وادي الأردن: الأمطار التي دخلت السدود خلال المنخفض الأخير "لا تُذكر "

سد الموجب


الوكيل الإخباري - سجلت الأمطار التي سقطت على الأردن خلال المنخفض الأخير في الأسبوع الماضي نسب قليلة مقارنة بذات الفترة من الأعوام الماضية. 

وقالت أمين عام سلطة وادي الأردن منار محاسنة لـ " الوكيل الإخباري"  إن كميات المياه الي دخلت السدود خلال المنخفض الاخير متواضعة جداً ولا تذكر.

وسجلت مناطق الشمال نسبة هطول منذ بداية الموسم المطري حتى 2 من كانون الأول 400.4 ملم ،فيما سجلت المناطق الوسطى الغربية 416.9 ملم، والمناطق الوسطى الشرقية 124.1 ملم.

ووفقا للبيانات الإحصائية سجلت المنطقة الشرقية من المملكة معدل هطول مطري وصل الى 93.1ملم ، والمناطق الجنوبية الغربية 234.9ملم، والمناطق الجنوبية 55.5 ملم.

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وسجلت محافظة عجلون خلال المنخفض الأخير أعلى معدل هطول مطري بنسبة 19.3 ملم، وجاءت محافظة السلط بالترتيب الثاني في نسب الهطول المطري التي وصلت إلى 18.8ملم.

وتعاني سدود المملكة من خطر الجفاف بسبب الهطول المطري المتواضع خلال الأعوام الماضية، الى جانب الاستخدام غير الصحيح.

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