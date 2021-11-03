والد طفل الخداج يفجع بوفاة مولوده الثالث خلال شهرين

الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- خيم الحزن على مواقع التواصل بعد وفاة الطفل الثالث لوالد طفل الخداج، الذي توفي ووضع في صندوق كرتوني أمام المشرحة بعد وفاته بـ 5 ساعات في مستشفى البشير.

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وحُرم السيد عبد السلام الرمامنة من الابوة الذي شعر بها لمدة شهرين بعد أن حصل على قرض مالي لاخضاع زوجته إلى عملية زراعة أنابيب.

وكانت زوجته قد أنجبت 3 أطفالا توفي 2 منهم منذ شهرين في مستشفى البشير والطفل الآخر توفي في مستشفى آخر.

وعبر رواد مواقع التواصل عن حزنهم بوفاته داعيين الله أن يكون طيرا من طيور الجنة.