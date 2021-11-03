الأربعاء 03-11-2021
الوكيل الاخباري

الوهادنة يكشف أسباب زيادة اصابات كورونا في المملكة

التربية : لن يتم حذف وحدات من المناهج الدراسية

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى حجازي والرواجفة

بحث التخصصات الزراعية الراكدة والمطلوبة في سوق العمل

العثور على جثة شاب داخل منزله في عمان

بلدية اربد : لم نغلق جسوراً للمشاة

امين عام سلطة المياه :يستعرض تحديات المياه في قمة غلاسكو للمناخ

وفاة عشريني غرقا في سد الملك طلال

التنمية تعمم .. لا عمل للحضانات المنزلية دون ترخيص

أكثر أسماء الذكور والإناث أطلقها الأردنيون على مواليدهم في 2021

الأربعاء، 03-11-2021 02:32 م

والد طفل الخداج يفجع بوفاة مولوده الثالث خلال شهرين

8202131145939385715152


الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- خيم الحزن على مواقع التواصل بعد وفاة الطفل الثالث لوالد طفل الخداج، الذي توفي ووضع في صندوق كرتوني أمام المشرحة بعد وفاته بـ 5 ساعات في مستشفى البشير.

اضافة اعلان

 

وحُرم السيد عبد السلام الرمامنة من الابوة الذي شعر بها لمدة شهرين بعد أن حصل على قرض مالي لاخضاع زوجته إلى عملية زراعة أنابيب.

 

وكانت زوجته قد أنجبت 3 أطفالا توفي 2 منهم منذ شهرين في مستشفى البشير والطفل الآخر توفي في مستشفى آخر.

 

وعبر رواد مواقع التواصل عن حزنهم بوفاته داعيين الله أن يكون طيرا من طيور الجنة.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image617e722d2346e

الوهادنة يكشف أسباب زيادة اصابات كورونا في المملكة

dsc037522-750x430

نقابة تجار الألبسة تدعو التجار لأخذ الاحتياطات خلال الظروف الجوية

مدرسة

التربية : لن يتم حذف وحدات من المناهج الدراسية

1120211223013209583489

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى حجازي والرواجفة

الأمن العام

العثور على جثة شاب داخل منزله في عمان

9b656311e5be567336169dc15fb941ef

بلدية اربد : لم نغلق جسوراً للمشاة

أخبار متعلقة
مستشفى البشير

مستشفى البشير يستجيب لمناشدة ثلاثينية حالتها خطرة