ورشة تدريبية للخط العربي في مركز شباب القويسمة

الوكيل الاخباري- اختتمت في مركز شباب القويسمة التابع لمديرية شباب العاصمة اليوم الأحد، الورشة التدريبية في الخط العربي، بحضور 25 مشاركا ضمن الفئة العمرية من 18 – 24 عاما.

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واشارت المدربة في الورشة التدربية التي استمرت اسبوعا إلى اهمية إعادة النظر بالخط العربي كونه فنا عربيا مهما، فهو خط جميل وراق يجذب القارئ بهذا الابداع بقواعد كتابة الخط العربي.



واشتملت الورشة التدريبية على تعريف المشاركين بأنواع الخط العربي كخط النسخ الحر وخط الرقعة وخط الكوفي والفارسي وخط الديواني، ومميزات كل نوع من الخطوط وسبب التسمية، إضافة إلى اهم أنواع أقلام الخط العربي .



وتم خلال الورشة استعراض طريقة كتابة الحروف في خط الرقعة والنسخ بشكل مفصل عن طريق تقسيم المشاركين إلى مجموعات تم خلالها تدريبهم على رسم الحروف حسب القواعد وركائز الكتابة العربية الصحيحة.