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الأحد، 03-07-2022 08:48 م

ورشة حول الرعاية غير الملائمة للاطفال الايتام

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الوكيل الاخباري - افتتح مدير مديرية التنمية الاجتماعية الدكتور محمد المومني اليوم الاحد ورشة تدريبية ثانية حول برنامج " الوقاية من الرعاية غير الملائمة " التي تنفذها قرى الاطفال (أس او أس) بالتعاون مع صندوق الاردني الهاشمي في مركز الاميرة بسمة.

وتأتي الورشة ضمن سلسلة الورشات التي تنفذها جمعية قرى الاطفال والتي تأتي بالتزامن مع الاحتفالات الوطنية و انطلاقاً من أهمية تحقيق المصلحة الفضلى للطفل التي هي الركيزة الأساسية للعمل في الجمعية.

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