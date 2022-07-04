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الإثنين، 04-07-2022 05:06 م

ورشة في عجلون لتعريف الشباب بقانوني الانتخاب والأحزاب الجديدين

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الوكيل الاخباري - نظم مركز "شابات صخرة"، اليوم الاثنين في قاعة المركز، ورشة عمل حول توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، بالتعاون مع مركز "العالم العربي" للتنمية الديموقراطية وحقوق الإنسان ومؤسسة "هانس زايدل" الألمانية.

وقال أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة إن توصيات اللجنة الملكية لـتحديث المنظومة السياسية تستهدف الشباب والشابات والمؤثرين في المجتمعات المحلية في محافظات المملكة.

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