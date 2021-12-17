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الجمعة، 17-12-2021 03:37 م

وزارة الإدارة المحلية تعلن حالة الطوارئ الخفيفة

مطر الوكيل


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الإدارة المحلية حالة الطوارئ الخفيفة بدءاً من اليوم الجمعة وحتى يوم غدٍ السبت للتعامل مع المنخفض الجوي، حيث أشارت النشرة الجوية الصادرة عن دائرة الأرصاد الجوية إلى هطول زخات من المطر بين الحين والاخر في شمال ووسط المملكة وقد تمتد لفترة محدودة إلى أجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، فيما حذرت الدائرة أيضاً من خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول أمطار.

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وطلبت الوزارة من غرف العمليات في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة التعامل الفوري مع أي أحداث طارئة قد تصاحب المنخفض الجوي.


كما طلبت من البلديات والمجالس إبلاغ غرفة العمليات الرئيسية في وزارة الإدارة المحليات بالتطورات أولا بأول، والتنسيق والتعاون الكامل مع الحكام الإداريين وغرف العمليات الأخرى التابعة لوزارة الأشغال العامة والداخلية والدفاع المدني والقوات المسلحة الأردنية وأمانة عمان الكبرى في مناطقها وتقديم كافة الجهود والإمكانيات المتاحة لديها لمواجهة الحالات والأحداث الطارئة التي قد ترافق المنخفض.


 




 

 


 

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