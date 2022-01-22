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السبت، 22-01-2022 07:55 م

وزارة التربية : التعليم عن بُعد لهؤلاء الطلبة

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الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي لوزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة إن هناك توصية تم رفعها إلى وزارة الصحة حول اعتماد بروتوكول صحي جديد خلال الفصل الدراسي الثاني.

وأوضح عبر قناة المملكة أن البروتوكول اشتمل على الطابور الصباحي والمقاصف المدرسية وفترة اغلاق المدرسة أو الشعبة في حال وصلت الاصابات إلى الحد غير المسموح به بإصابات كورونا.

وأكد أن هناك فئة من الطلاب يحق لهم مواصلة التعلم عن بُعد وهم الذين يعانون من أمراض مزمنة شريطة إثبات ذلك المرض بتقرير طبي .

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