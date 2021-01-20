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الأربعاء، 20-01-2021 04:45 م

وزارة التربية تجري تغييرات هامة على نظام التوجيهي

مبنى-وزارة-التربية-والتعليم-في-عمان-أرشيفية


الوكيل الاخباري - اصدرت وزارة التربية والتعليم بيانا هاما للطلبة الحاصلين على شهادات الثانوية العامة الصادرة من الخارج، عن المدارس غير العربية في البلدان غير العربية وتُدَرِّس بغير لغة الدولة الموجودة فيها المدرسة . 

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وقدمت الوزارة أبرز معالم التعديل الذي طرأ على نظام معادلة الشهادات ، والصَّادر في الجريدة الرسمية الأحد الماضي 2021/1/17 . 


وقالت الوزارة انه لـ الاعتراف بهذه الشهادات ومعادلتها، يجب أن تتوافر الشروط الآتية:


أولاً:
أن تكون المدرسة المانحة للشهادة المطلوب معادلتها معترفًا بها من لجنة الاعتراف بالمؤسسات التعليمية غير الأردنية المشكلة وفق أحكام النظام.


ثانياً:
أن يُقدِّم حامل الشهادة المطلوب معادلتها ما يثبت إقامته في بلد الدراسة مدة لا تقل عن سنة دراسية وفقًا للتقويم المدرسي فيها.


ثالثًا:
أن تؤهِّل الشهادةُ المطلوب معادلتها حاملَها من الإلتحاق بـ الجامعات الرسمية داخل الدولة التي صدرت الشهادة عنها.


رابعًا:
أن يخضع حامل الشهادة المطلوب معادلتها لاختبار القدرات المعرفية والتحصيلية الذي تُجريه الوزارة وتعتبر نتيجة اختبار القدرات المعرفية والتحصيلية هي المعدل المعتمد لأغراض القبول في الجامعات الرسمية والخاصة.


* أُلغِيَت الفقرة (أ) من المادة السَّادسة من النظام الأصلي، والتي كانت تشترط تقديم ما يثبت إقامة حامل الشهادة مدة لا تقل عن سنة دراسية في بلد الدراسة واستبدالها بسنتين دراسيتين وذلك للطالب الذي يدرس بغير اللغة الأصلية لجنسيته.


**هذه الأحكام تسري على الطلبة الذين يلتحقون بالدراسة بعد سريان أحكام هذا النظام المعدل (بعد 2021/1/17) . 


 




 

 


 

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