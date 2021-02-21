وزارة التربية : تعليق الدوام في كافة المدارس تحدده لجنة الاوبئة

الوكيل الاخباري - قال مدير إدارة التعليم في وزارة التربية والتعليم الدكتور سامي المحاسيس انه بعد مرور اسبوعين من عودة الطلبة الى المدارس الوضع مقبول .

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واشار الى ان عدد من اصيب في المدارس من طلبة ومعلمين بفيروس كورونا مقبول مشيرا الى انه تم الانتهاء من توزيع الكتب على الطلبة من الصف الاول ولغاية الصف العاشر .

واكد المحاسيس ان اسباب تعليق دوام الصف العاشر والحادي عشر جاء لسببين وهما تواجد هذين الصفين في مدارس الثانوية العامة والامر الاخر قرار رئاسة الوزراء بعدم عودة اي قطاع للعمل اعتبارا من اليوم .

واكد ان قرار استمرار التعليم الوجاهي للصفوف الثلاث الاولى مستمر ليتم تعويض الفاقد لهذه الصفوف .

واشار الى انه لم يتم مناقشة قرار تعليق الدوام في كافة المدارس مؤكدا انه سيتم الخضوع لتوصيات لجنة الاوبئة .



